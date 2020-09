Brendon Hartley et Sebastien Buemi partiront en deuxième ligne samedi au 24 Heures du Mans.

Une Toyota et une Rebellion (la No 1) en première ligne, la seconde voiture japonaise, celle de Sébastien Buemi – c’est son équipier japonais Kazuki Nakajima qui était au volant pour cette demi-heure décisive – et l’autre Rebellion vaudoise, pilotée par Louis Delétraz en deuxième ligne: la logique a été respectée au Mans, qui inaugurait un nouveau système de qualification.