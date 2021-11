MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS – Toyota lance son premier modèle électrique

Le pionnier de l’hybride, Toyota, laisse finalement de côté ses réticences par rapport aux voitures électriques. À la mi-2022, le constructeur japonais lancera sur le marché son premier modèle 100% électrique, un crossover compact portant le nom imprononçable de bZ4X, dont le partenaire de collaboration, Subaru, proposera également une variante.



Au niveau du design et des dimensions, le bZ4X s’inspire du fameux SUV hybride RAV 4. Les différences visuelles notoires se situent surtout à l’avant, avec l’absence d’une grille de calandre et à l’arrière, avec sa poupe légèrement plus fuyante. En outre, le crossover électrique gagne un centimètre et demi en empattement et les porte-à-faux avant et arrière sont légèrement plus courts.