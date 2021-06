Record de conduite à l’hydrogène - Toyota rafle le record du monde à Hyundai – dans la même semaine

Hyundai ouvre le bal dans l’Outback

Toyota lui emboîte le pas en France

La Toyota Mirai est allée encore plus loin lors de son parcours record effectué sur la voie publique au sud de Paris et dans les régions du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. La berline à hydrogène a parcouru 1003 kilomètres avec un plein. La consommation moyenne était de 0,55 kilogramme d’hydrogène pour 100 kilomètres. Comme pour l’essai de Hyundai, la distance parcourue et la consommation du véhicule japonais ont été certifiées par une autorité indépendante.