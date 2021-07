JO 2020 - Toyota retire ses publicités en lien avec les Jeux olympiques

Les publicités de Toyota qui avaient été préparées en prévision des Jeux de Tokyo, qui commencent vendredi, ne seront pas diffusées, a annoncé ce lundi la firme automobile aux médias locaux. Le patron de Toyota Motor, Akio Toyoda, et d'autres représentants ont ajouté qu’ils ne participeraient pas non plus à la cérémonie d'ouverture. «Ce seront des Jeux au cours desquels beaucoup se heurteraient à l'incompréhension», ont-ils précisé pour se justifier.

Toyota, l’une des quelque 60 entreprises japonaises à s’être engagées à sponsoriser les JO, a dépensé un montant record de plus de 3 milliards de dollars en droits de parrainage. Mais la pandémie, et une série d’incidents et de scandales étant survenus avant les Jeux, sont en train d’éclipser le plus grand événement sportif du monde.