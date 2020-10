Japon : Toyota veut un camion à hydrogène pour 2021

Le géant automobile japonais Toyota et sa filiale Hino ont annoncé mardi qu’ils allaient développer un poids lourd électrique fonctionnant à l’hydrogène pour le marché nord-américain.

Intérêt d’autres constructeurs

D’autres grands groupes automobiles s’intéressent de plus en plus au marché émergent des poids lourds à hydrogène, qui ne provoquent pas d’émissions de CO2, alors que les réglementations environnementales en Europe et en Californie notamment deviennent plus strictes.