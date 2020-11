« Faire cesser les atteintes à la santé psychique du personnel .» C’est ce qu’exige l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (O CIRT ) dans un courrier adressé aux Transports publics genevois (TPG), relate la «Tribune de Genève», jeudi. L’office a recueilli une vingtaine de témoignages d’employés au sujet du climat tendu dénoncé au sein des Ressources humaines (RH) et de l’unité marketing de la régie publique. La directrice des RH est particulièrement pointée: objectifs et délais irréalistes, avis changeants, absence de consignes écrites claires, évaluations à la tête du client, hurlements ou encore humiliations font partie des griefs des plaignants.