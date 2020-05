Coronavirus

Traçage des nouvelles infections dans les cantons

Les personnes testées positives devront être isolées et toutes les personnes ayant été en contact avec elles seront informées et placées en quarantaine.

La Confédération a élaboré un plan pour cette phase d'endiguement, a indiqué mercredi le Conseil fédéral. Toutes les personnes présentant des symptômes – et plus seulement les personnes vulnérables ou hospitalisées – pourront se faire tester. Le tarif du dépistage à la charge de l'assurance maladie obligatoire sera réduit. Il passera à 95 francs à compter du 30 avril 2020 contre 180 francs actuellement.

Les personnes testées positives devront être isolées et toutes les personnes ayant été en contact avec elles seront informées et placées en quarantaine afin de casser la chaîne de contamination. Le dépistage des personnes non vulnérables et présentant de légers symptômes sera pris en charge par les Cantons.