ménopause - Tracee Ellis Ross célèbre un nouveau chapitre de sa vie

L’actrice Tracee Ellis Ross se confie sur son âge et les changements dans sa vie de femme. Elle ne veut pas se taire et montrer que la ménopause n’est pas synonyme d’une fin.

«Je ne vis pas ma vie pour les autres. Je la vis totalement pour moi. C'est quelque chose qui s'est vraiment solidifié au cours des quatre ou cinq dernières années», confie Tracee Ellis Ross, dans le dernier numéro de «Harper Bazaar».

L’actrice explique: «Cela m’a pris beaucoup de temps de me connaître, de m’accepter et, d’un certain côté, de m’aimer vraiment. Cela a pris du temps pour avoir le courage de vivre en tant que moi-même. Dans mon cas, ça a été un vrai voyage dans la découverte et l’acceptation de moi-même.»

La fille de Diana Ross a fêté ses 49 ans le mois dernier et doit faire face à une nouvelle étape de sa vie: la ménopause. «Je suis en période de préménopause actuellement et c’est vraiment terrifiant.»

«Je me sens complètement moi-même»

Certaines de ses amies l’ont aidée à surmonter ce premier effroi. L’une d’elles lui a notamment rappeler que «son utérus n'aura plus à penser qu'il va faire un bébé. Tu pourras le remplir de toute ta créativité. Et j'ai dit, c'est vrai. Je vais faire des bébés de projets, maintenant.»

Tracee Ellis Ross ajoute que même si cette période est étrange, c’est aussi une magnifique invitation pour une nouvelle saison ou un nouveau chapitre de la vie, mais elle regrette le silence autour de cette période pour les femmes. «Je ne me suis jamais sentie aussi sexy. Je me sens complètement moi-même et personne ne me l’a annoncé avant. Personne ne parle de ces choses-là, il n’y a aucune information là-dessus. C’est encore honteux d’en parler.»