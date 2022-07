VTT : Tracté par une moto, il roule à 272 km/h sur son vélo

L’Autrichien Elias Schwärzler a récemment établi un nouveau record du monde de vitesse sur un vélo standard.

Elias Schwärzler aime les sensations fortes. L’Autrichien de 26 ans est devenu l’homme le plus rapide de la planète sur un vélo. Sa vitesse de pointe? 272 km/h!

On s’en doute évidemment, le sportif de l’extrême n’a pas atteint cette vitesse vertigineuse à coups de pédale. Tracté par la moto de Gerri Gesslbauer sur un circuit, l’Autrichien a réussi à battre le record du monde sur son VTT aux pneumatiques spécialement conçus pour résister à des vitesses aussi extrêmes.

«Ce projet a été une aventure incroyable! Des mois de planification et de tests pour arriver à ce moment unique durant lequel j’ai pu mesurer mes limites sur un vélo, celles de mes pneus et de mon mental. C’est maintenant officiel, je suis l’homme le plus rapide de la planète sur un vélo standard avec cette vitesse de 272 km/h», a-t-il écrit sur sa chaîne Youtube, sans oublier, bien sûr, de remercier le pilote de la moto qui lui a permis de réussir le record.