Football: Trae Coyle offre le «match for peace» au Lausanne-Sport

Trae Coyle est-il condamné à ne marquer que des buts incroyables? On se souvient de sa monumentale frappe enroulée face à Zurich fin 2021. Sa seule réussite de la saison écoulée. Et voilà que l’Anglais a décidé d’illuminer la soirée de 4000 personnes venues à la Tuilière mercredi à la fois pour la bonne cause ou pour découvrir à quoi ressemble le Lausanne-Sport nouveau.