Basketball : Trae Young et Clint Capela éclipsent les Clippers

La jeune star et le pivot suisse des Hawks ont fait chuter presque à eux seuls les L.A. Clippers, mardi en NBA. Utah a porté à neuf sa série de victoires.

Trae Young (à g.) et Clint Capela (à dr.), qui défendent ici sur Reggie Jackson des L.A. Clippers, ont été décisifs pour les Hawks.

Fin de série pour les Clips, qui restaient sur sept victoires. Privé des stars Kawhi Leonard et Paul George, soumis au protocole anti-Covid sans qu’on sache s’ils ont été testés positifs ou s’ils sont cas contacts, la franchise de L.A. a manqué d’armes offensives à Atlanta (108-99).

Avant le match, il avait posté sur son compte Twitter une citation de Bryant, qui l’a pour le coup bien inspiré: «On peut toujours être plutôt moyen et faire ce qui est normal. Je ne suis pas là pour faire ce qui est normal.»

«On a mis du coeur, de l’énergie en seconde période pour forcer la décision. Cette saison, je fais en sorte d’être celui qui fait gagner les matches à la fin, mes coéquipiers m’y aident et m’y poussent», a-t-il commenté.

Et de neuf pour Utah

On n’arrête plus le Jazz. Et ce n’est pas faute d’avoir bien essayé chez les Knicks qui ont mené de 13 points à la mi-temps, avant de plier en seconde période face au sursaut de la franchise de Salt Lake City (108-94), qui partage désormais la 2e place à l’Ouest avec les Clippers.