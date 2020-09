Les pompiers ont demandé aux CFF de déclencher le courant en gare de Morges et d’évacuer le secteur, a précisé le porte-parole. Plus aucun train n’arrive et ne repart donc de la gare. Des retards et des suppressions de train sont à attendre, selon les CFF. D’après les CFF, des retards et des suppressions sont prévisibles. Cependant, la durée de la perturbation reste indéterminée. «Les pompiers sont sur place mais personne n’a été blessé», précise le police cantonale vaudoise.