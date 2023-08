Les vols commerciaux internationaux reprennent depuis Pyongyang

Des responsables chinois et russes ont assisté à un grand défilé militaire à Pyongyang le mois dernier. Il s’agissait des premiers dignitaires étrangers à se rendre dans le pays depuis des années. Et la semaine dernière, une délégation de sportifs nord-coréens a été autorisée à se rendre à une compétition de taekwondo au Kazakhstan. Le vol JS151 Pyongyang-Pékin de la compagnie nationale Air Koryo a atterri dans la capitale chinoise.

Attaché militaire

Des journalistes de l’AFP présents à l’aéroport de Pékin-Capitale n’ont aperçu que deux Nord-Coréens sortir par la porte des arrivées. Ils étaient reconnaissables à leurs badges avec les visages des ex-dirigeants Kim Il Sung et Kim Jong Il.

Vers la Russie aussi

Un vol d’Air Koryo, prévu pour atterrir à Pékin lundi, avait été brusquement annulé sans qu’aucun motif soit fourni. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la diplomatie chinoise avait confirmé la reprise des vols commerciaux entre la Chine et la Corée du Nord.

«La partie chinoise a approuvé les plans de vols de la compagnie nord-coréenne Air Koryo pour les liaisons Pyongyang-Pékin et Pékin-Pyongyang», avait indiqué lundi Wang Wenbin lors d’un point de presse régulier. Selon NK News, Air Koryo prévoit également deux vols entre Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe, et Pyongyang vendredi et lundi prochains.