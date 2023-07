Bison Futé voit rouge samedi sur les principaux axes de France 

Ralentissements vers l’Espagne

Un fort trafic est aussi prévu en direction de l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc tout au long du week-end. Les routes seront également chargées dans le sud-ouest, où Bison Futé conseille d’éviter l’A10 entre Orléans et Bordeaux de 8h à 17h. Les ralentissements n’épargneront pas non plus l’A9 entre Narbonne et l’Espagne, ni l’A63 entre Bordeaux et Bayonne.