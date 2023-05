Trafic compliqué ces prochains week-ends sur les routes suisses

Les effets les plus importants des vacances et des jours fériés se feront probablement sentir sur l’A2 et l’A13, plus particulièrement à l’approche des tunnels du Gothard et du San Bernardino. Selon l’Office fédéral des routes (OFROU), il faudra s’attendre à des embouteillages importants en direction du sud dès les mercredis après-midi précédant l’Ascension et la Fête-Dieu (fête catholique qui tombe cette année le 11 juin) ainsi qu’à partir du vendredi d’avant la Pentecôte dès midi. Dans le sens des retours, en direction du nord, des bouchons sont à prévoir dès le dimanche suivant l’Ascension, à partir de midi, et la Fête-Dieu ainsi que l’après-midi du lundi de Pentecôte.