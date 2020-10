Mendrisio (TI) : Trafic de cocaïne: quatre personnes arrêtées au Tessin

Trois hommes et une femme soupçonnés d’avoir participé à un important trafic de cocaïne ont été interpellés mercredi dans le district de Mendrisio. Plusieurs centaines de grammes ont été saisies lors de perquisitions.

Les personnes sont trois hommes et une femme âgés entre 21 et 26 ans, a indiqué la police cantonale tessinoise jeudi dans un communiqué. Trois sont albanais, dont deux résident en Albanie et un en Italie. La dernière personne est suisse et vit dans le district de Mendrisio.