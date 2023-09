Trafic de drogue à Marseille : Prison à vie requise contre quatre tortionnaires d’un ado

«Il n’a jamais surmonté l’épreuve. Pour moi, sa vie s’est arrêtée au jour des faits (…) plus le temps avance, et plus je vois qu’il s’enferme. On en est à un stade où il ne sort plus de chez lui», a déploré l’avocat, Me Xavier Torre. En août 2019, Mathieu avait quitté le foyer de l’Aide sociale à l’enfance où il était placé depuis quelques mois à Chartres (à l’ouest de Paris). Il rêvait de gagner 500 euros par jour en devenant dealer à Marseille.