Etats-Unis : Trafic de drogue: le frère du président hondurien écope de la perpétuité

Tony Hernandez, frère du chef d’Etat Juan Orlando Hernandez, a été condamné à la prison à vie par la justice US pour avoir exporté près de 200 tonnes de cocaïne sur le sol américain.

Tony Hernandez, un ex-député de 42 ans, avait été arrêté à Miami en novembre 2018. En octobre 2019, après deux semaines de procès à New York, il avait été jugé coupable de trafic de drogue -- trafic pour lequel il avait la protection de son frère, selon les procureurs américains --, faux témoignage et possession d’armes à feu.

Peine «pleinement méritée»

Le juge Kevin Castel a estimé que la prison à vie, assortie de restitutions et confiscations équivalentes à 138,5 millions de dollars, était «pleinement méritée», plutôt que la peine minimale de 40 ans de prison pour laquelle avait plaidé l’avocat de la défense, Peter Brill.

Le magistrat a cité les énormes quantités de cocaïne importées par Tony Hernandez aux Etats-Unis, les meurtres et intimidations de témoins qu’il a commandités, et l’absence de circonstances atténuantes pour cet homme bien né et «bien éduqué».