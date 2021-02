Cybercriminalité : Trafic de pseudos flatteurs sur Instagram et TikTok

Plusieurs plateformes de médias sociaux ont suspendu des centaines de comptes actifs dans le vol et la revente d’accès à des noms d’utilisateur convoités.

Instagram s’est réapproprié des centaines de comptes aux activités frauduleuses. krebsonsecurity

Coup dur pour les meneurs du forum de hackers OGUsers. Facebook, Instagram, TikTok et Twitter ont conduit une opération coup de poing d’ampleur à leur encontre. «L’action coordonnée a permis de saisir des centaines de comptes qui, selon les entreprises, ont joué un rôle majeur en facilitant le commerce et la revente souvent lucrative de noms d’utilisateur compromis et très recherchés», a commenté le site KrebsonSecurity.

«Ils harcèlent, extorquent et nuisent à la communauté Instagram, et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour les empêcher de profiter de noms d’utilisateur Instagram» Déclaration du groupe Facebook, propriétaire d’Instagram.

La communauté du forum OGUsers apprécie particulièrement les noms d’utilisateur courts, qui peuvent souvent être revendus pour des milliers de dollars à ceux qui recherchent un pseudo flatteur. Ils les soutirent aux utilisateurs légitimes par le biais de diverses tactiques d’intimidation et de harcèlement, notamment le piratage, la coercition, l’extorsion, le chantage à l’aide d’images à caractère sexuel, la prise de contrôle de cartes SIM et le swatting (canular téléphonique). Le forum était cependant en danger après avoir été piraté à plusieurs reprises par des groupes criminels concurrents et la fuite en ligne de ses données.

Gros bonnet touché

Facebook dit avoir ciblé un certain nombre de comptes liés à des vendeurs clés sur OGUsers, ainsi qu’à ceux qui jouent les intermédiaires. Le Canadien Noah Hawkins alias Beam appartient à la seconde catégorie. Douzième compte utilisateur créé sur OGUsers en 2014, il jouissait de la meilleure réputation donnée par ses pairs sur le forum. Rien que deux portefeuilles de bitcoins utilisés par Beam comme intermédiaire ont comptabilisé plus de 6’700 transactions en deux ans, pour un total de 243 bitcoins, soit plus de 8,5 millions de dollars au cours actuel. Touchant en moyenne des commissions de 5%, Beam aurait ainsi gagné environ 425’000 dollars sur ces ventes.