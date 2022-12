Mobilité : Trafic des CFF perturbé en ce lundi de changement d’horaire

Aucun train ne circule entre Lausanne et Brig (VS) depuis 6h. Le retour à la normale a eu lieu vers 8h.

En ce lundi, qui marque l’entrée en vigueur du changement d’horaire 2022, les CFF avaient annoncé de notables améliorations au niveau du trafic avec, notamment de «nouvelles correspondances directes vers les régions touristiques suisses pour voyager confortablement, par exemple de la Suisse romande vers les Grisons ou de la Suisse orientale et de Zurich vers l’Oberland bernois». Mais ce lundi matin, beaucoup de pendulaires font grise mine.

Les CFF annoncent notamment des perturbations entre Lausanne et Brig (VS). Tous les trains qui devaient circuler sur cet axe entre 6h et 7h55 ont été supprimés, ont indiqué les CFF.