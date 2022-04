Guerre en Ukraine – Trafic d’êtres humains: la Suisse reste très attentive

« On est très attentifs aux comportements des gens quand ils arrivent . C’est une première indication, explique Pierre-Alain Ruffieux, responsable de l’Asile en Suisse romande. «Ensuite, s’il y a un doute, Caritas discute avec la personne en question et essaie de demander les raisons qui l’ont poussée à venir en Suisse et à découvrir pourquoi elle tient à être logée chez tel ou tel individu.»

Une dizaine de cas à Boudry

Si avec les indices récoltés, le doute persiste, une collaboratrice du SEM, spécialement formée sur la question des traites, intervient. Cette personne va discuter de manière confidentielle avec la demandeuse d’asile et lui donner des informations concernant ses droits et lui indiquer à qui s’adresser en cas de besoin de soutien.

«La première mesure que nous prenons est d’héberger ces personnes dans le Centre afin de nous assurer de leur réelle volonté autant que possible. Nous avons aussi mis des affiches traitant le sujet dans les Centres pour signaler l’éventuel risque et fournir quelques informations, si besoin. Souvent, les potentielles victimes expliquent qu’elles sont liées au futur hébergeur. Que c’est quelqu’un de très proche, comme leur petit ami par exemple. Dans de tels cas, nous ne pouvons pas nous immiscer dans la vie privée des gens. Evidemment qu’en cas de nécessité, on collabore avec la police. Mais notre rôle est avant tout préventif, même si évidemment, on doit signaler les cas, lorsqu’ils sont avérés», pose Pierre-Alain Ruffieux.