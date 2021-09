Annemasse (F) : Trafic d’héroïne: produits de coupe saisis en quantité

La police française a pincé deux trafiquants et 102 kilos de substances destinées à couper la drogue.

Le Tribunal de Thonon a condamné jeudi deux trafiquants de drogue albanais de 28 et 29 ans à 2 et 3 ans de prison ferme. Ils avaient été arrêtés le dimanche précédent à Annemasse. «Le Dauphiné libéré» relate qu’ils ont été cueillis à leur retour des Pays-Bas. A leur domicile ont été retrouvés 1760 euros et 6770 francs suisses. Surtout, les forces de l’ordre ont mis la main sur 102 kilos de produits de coupe, soit du paracétamol et de la caféine. Selon le quotidien, ces derniers composent le 90% des doses d’héroïne vendues aux toxicomanes. Les malfrats opéraient depuis cet été dans la région genevoise, des deux côtés de la frontière.