Les forces de l’ordre d’Annecy (F) ont opéré un gros coup, un peu par hasard. Le 1er février, non loin du chef-lieu, une patrouille interpelle un homme d’une vingtaine d’années vendant des cigarettes à la sauvette. Sur lui, les policiers découvrent cinq cartouches et 585 euros en liquide. En garde à vue, l’individu a avoué s’adonner au commerce illégal depuis 2009 grâce à des cartouches en provenance de Biélorussie, qu’il obtenait à 50 euros, soit moitié prix, relève «Le Dauphiné libéré». Une perquisition au domicile de la mère de l’interpellé a permis aux pandores de mettre la main sur 168 cartouches et 550 euros en liquide. Cinq cartouches de plus et une quarantaine de paquets ont encore été saisis dans une chambre d’hôtel.