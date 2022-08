Suisse romande : Trafic ferroviaire interrompu entre Neuchâtel et Auvernier

Pour cause de «personnes aux abord des voies de chemin de fer» à la hauteur de Serrières (NE), le trafic ferroviaire est interrompu depuis 13h10, mercredi, entre Neuchâtel et Auvernier. De quoi impacter la ligne Bienne-Lausanne, Bienne-Genève et retours, ainsi que les lignes régionales.