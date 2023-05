Trafic ferroviaire interrompu entre Yverdon et Fribourg

Entre Payerne et Grolley, des bus remplacent les trains.

Le site des CFF annonce que le trafic ferroviaire sur la ligne Yverdon-les-Bains - Fribourg est interrompu entre Payerne (VD) et Grolley (FR). Un déraillement en est la cause. La perturbation durera jusqu'à 14h, environ. Tous les trains sont supprimés. Un système de bus de remplacement a été mis en place entre Grolley et Payerne.