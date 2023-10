Le réchauffement climatique menace le Glacier Express

Le Glacier Express traverse le fameux viaduc de Landwasser, à 65 mètres de hauteur. Glacier Express

De nombreux Romands ont déjà poussé des cris d’admiration en voyageant à bord du Glacier Express tant les paysages qu’emprunte ce train, qui relie Saint-Moritz (GR) à Zermatt (VS) via un parcours au cœur des Alpes, sont exceptionnels. Mais ce bonheur ferroviaire est menacé par le changement climatique, racontait le «Tages-Anzeiger» mardi.

Car ce qui séduit toujours plus de touristes – soit les vallées sauvages, les pentes abruptes et les canyons – met les nerfs des responsables à rude épreuve. En effet, ils doivent faire face régulièrement à des inondations, des avalanches ou des arbres qui tombent sur les voies. Et avec le réchauffement qui fait fondre les glaciers et disparaître le permafrost, les laves torrentielles, les glissements de terrain et les coulées de boue vont en augmentant.

Pour le coup, les Chemins de fer rhétiques (RhB) et la Matterhorn-Gotthard-Bahn (MG-Bahn), qui exploitent conjointement le Glacier Express, sont sur le qui-vive en permanence et tentent de protéger au mieux les 291 km de la ligne. Une ligne sur laquelle existent déjà 812 murs de soutènement d’une longueur de 48’450 m et 18’250 m d’ouvrages paravalanche. Et ce n’est pas fini. D’autres installations sont en cours ou prévues.

Des investissements onéreux

La technologie moderne est en outre venue s’ajouter via des caméras, des capteurs, des scanners ou même des drones pour mesurer, surveiller et enregistrer la moindre anomalie sur la voie et dans les extérieurs. Chaque année, les responsables des RhB doivent investir 7,5 millions de francs dans l’entretien et l’aménagement de ces ouvrages de protection, explique le «Tagi».

Et ce n’est pas mieux côté valaisan. En effet, le Glacier Express, avant d’arriver à Zermatt après huit heures de voyage, traverse une vallée qui regorge de dangers naturels potentiels, en particulier entre Stalden et St. Niklaus. Sur les 144 km du réseau couvert par MG-Bahn, 80% sont exposés à d’éventuels dangers naturels. Ainsi, chaque année l’entreprise ferroviaire consacre 2,5 millions de francs aux mesures de protection.

De tous les chemins de fer suisses, le MG-Bahn et le RhB sont ceux qui investissent le plus dans la protection contre les forces de la nature par rapport à leur réseau, résume le «Tagi». C’est le prix à payer pour que le voyage à bord du Glacier Express puisse continuer d’émerveiller ses clients.