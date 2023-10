Trafic ferroviaire: Les CFF vont revoir la ligne du pied du Jura pour 2025

Après l’annonce en mai dernier du nouvel horaire CFF 2025 , plusieurs villes romandes avaient fait part de leur mécontentement , avant que les députés vaudois notamment ne montent au créneau . Tous craignaient que l’offre ferroviaire dans une grande partie de la Suisse occidentale ne soit péjorée, notamment à cause de suppressions de trains directs sur la ligne Genève-Neuchâtel-Bienne-Zurich. Face aux larges critiques, les CFF vont lâcher du lest, d’après plusieurs médias romands.

«Nous sommes limités dans la capacité des lignes, mais nous essayons d'obtenir un maximum de liaisons directes entre l’arc lémanique et le pied du Jura. (…) Parallèlement, des études d'horaire sont aussi en cours», a déclaré notamment à nos confrères de «24heures», David Fattebert, directeur régional des CFF. La ligne du pied du Jura prévoit d’être renforcée avec une cadence doublée des trains grandes lignes à Renens et Lausanne. De quoi augmenter le nombre de sièges entre Yverdon et Lausanne, une des lignes les plus occupées de Suisse romande.