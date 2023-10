Les clients suisses des trains allemands se font arnaquer

Les trains ICE de la Deutsche Bahn (DB) voyagent tous les jours en Suisse, via Bâle, jusqu’à Zurich, Coire (GR) ou Interlaken (BE). Mais gare aux voyageurs s’ils ont envie de déguster à bord une bière ou même un menu. Car dès que les convois passent la frontière, ce sont les prix suisses qui s’appliquent. Et ils sont 20% plus élevés que les tarifs en euros.