Trafic ferroviaire: Les wagons restants dans le Gothard évacués d’ici fin septembre

Il faudra encore des moyens et de la patience pour remettre le tronçon en état.

Les wagons qui ont déraillé et qui ont fini couchés.

On s’en souvient: le 10 août dernier, un train de marchandises déraillait dans le tunnel de base du Gothard . Les travaux d’évacuation du convoi doivent durer jusqu’à la fin septembre, ont annoncé mercredi les CFF dans un communiqué.

La catastrophe avait fait des dégâts considérables . Quelque 22 wagons et deux locomotives ont déjà pu être sortis du tunnel. Mais il en reste encore 8 à l’intérieur. «Plusieurs sont tellement endommagés qu’ils doivent être démontés dans le tunnel avant de pouvoir être évacués», expliquent les CFF. Les wagons, pour la plupart allemands , seront retirés via le portail sud, à 15 kilomètres du lieu de l’accident. Une voie provisoire a été construite à certains endroits à cet effet.

Toujours pas de date pour les voyageurs

Quant aux voyageurs, ils doivent toujours passer par cette même ligne panoramique, ce qui prolonge le trajet d’une heure. Les CFF cherchent actuellement des solutions sûres avec l’Office fédéral des transports (OFT) afin que les trains de voyageurs puissent également emprunter le tube non endommagé dans les meilleurs délais, notamment en fin de semaine et le week-end, lorsque la demande de la clientèle est la plus forte. Mais ils estiment impossible de donner pour le moment une échéance.