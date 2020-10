Suisse : Trafic ferroviaire perturbé entre Berne et Olten

Le trafic ferroviaire sur l’axe principal entre Berne et Olten (SO) est fortement perturbé suite à un aiguillage défectueux. Un retour à la normale est prévu vers 20h30.

Des retards importants, annulations et déviations ont eu lieu jeudi sur l’axe principal entre Berne et Olten (SO).

Un dérangement à un aiguillage a fortement perturbé jeudi le trafic ferroviaire sur l’axe principal entre Berne et Olten (SO). Des retards importants, annulations et déviations en ont été la conséquence. Le problème est survenu vers 13h30 et ne devait être résolu que vers 20h30.