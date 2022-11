Suisse romande : Trafic ferroviaire perturbé entre Genève et Lausanne

A la suite d’un dégât sur la voie entre Coppet et Nyon, des retards et suppressions de trains sont prévisibles jeudi après-midi.

Ce jeudi après-midi, des retards et suppressions de trains sont à prévoir entre Genève et Lausanne, pour cause de dégât à la voie entre Coppet et Nyon, annoncent les CFF. La durée de la perturbation est pour l’heure indéterminée.