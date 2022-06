Genève : Trafic fortement perturbé par une inondation à la route de Saint-Julien

Une conduite d’eau a lâché sous la chaussée, vendredi après-midi. La police recommande aux usagers d’éviter le secteur.

La route, rendue impraticable, a été mise en circulation bi-directionnelle à une voie dans chaque sens, ce qui cause de très grosses perturbations de trafic. La tranchée couverte de Lancy a aussi dû être fermée.

La police cantonale genevoise demande aux usagers d’éviter le secteur jusqu’à au moins 22h, ce vendredi, et de privilégier des itinéraires par Troinex et Saconnex d’Arve, pour ceux qui souhaitent se rendre à Plan-les-Ouates et Perly.