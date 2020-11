Criminalité : Trafic international de drogue démantelé au Tessin

La police a pu saisir du cannabis et du haschisch pour trois millions de francs. Ceci après plus de 3 ans d’enquête avec les autorités italiennes et espagnoles. Cinq personnes ont été arrêtées.

Au total, la police tessinoise a saisi au moins 2000 kilos de substances illégales, dont du cannabis et du haschisch. KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Une enquête menée depuis 2017 a permis à la police tessinoise de saisir du cannabis et du haschisch pour une valeur de trois millions de francs. Plusieurs personnes appartenant à un trafic de drogue international ont été arrêtées.

Ce marché illégal s’étend sur différents pays, dont l’Espagne, la France, les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Italie, a annoncé la police cantonale tessinoise lundi. Le réseau était actif depuis 2014 déjà. Au total, elle a saisi au moins 2000 kilos de substances illégales, dont du cannabis et du haschisch d’une valeur de trois millions de francs.

En collaboration avec les autorités italiennes et espagnoles, la police tessinoise a mis au jour des transactions financières pour au moins 400’000 euros et 215'000 francs. Plusieurs millions d'euros ont également été blanchis.

Au Tessin, l’enquête s’est concentrée sur la région Tre Valli, au nord du canton, précise la police. Les trafiquants y résidant ont coordonné une importante part de ce marché illégal, servant notamment d’intermédiaires et de distributeurs de la drogue.

Cinq hommes âgés de 28 à 49 ans ont été arrêtés, dont trois résident au Tessin. Quatre autres personnes ont été mises à pied en Italie. En Espagne, d’autres membres du réseau sont sous les verrous.