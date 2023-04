Marseille (F) : Trafic international de «drogues du violeur»: deux hommes mis en examen

Mis en examen

Agés de 20 et 22 ans, les deux hommes ont été mis en examen début avril, notamment pour «détention, offre ou cession de stupéfiants, acquisition et détention de substances vénéneuses» ou encore «importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique». L’un a été placé en détention provisoire, l’autre sous contrôle judiciaire.

GHB dérivé d’un autre produit

Ils utilisaient également ce GBL, moins coûteux et plus facile d’accès que le GHB, qui est classé comme stupéfiant en France, pour fabriquer ce dernier. «En quelques mois, plusieurs clients demeurant aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays européens ont ainsi été livrés pour une quantité totale de GBL évaluée à 300 litres», souligne le parquet, qui ajoute que «les paiements ont été réalisés via différents comptes bancaires situés à l’étranger et à l’aide de cryptomonnaies». Ces 300 litres de GBL représenteraient un montant d’environ 800’000 dollars, selon une source proche de l’enquête.