Guerre en Ukraine: Trafic interrompu sur un important pont après une «urgence»

La circulation a été interrompue sur un important pont reliant la Crimée à la région russe de Krasnodar, après un incident, ont fait savoir des responsables et des médias russes, dans la nuit de dimanche à lundi. «La circulation a été interrompue sur le pont de Crimée. Une urgence s’est produite dans la zone du 145e pilier depuis le territoire de Krasnodar», situé dans le sud-ouest de la Russie, a indiqué le gouverneur russe de la péninsule annexée de Crimée Sergueï Aksionov sur Telegram, sans préciser la nature de l’incident.

«Les forces de l’ordre et tous les services compétents sont à pied d’œuvre», a-t-il ajouté, demandant aux automobilistes de choisir un itinéraire alternatif. La chaussée a été «endommagée», a déclaré le ministère russe des Transports sur Telegram sans confirmer la présence d’éventuels dégâts au niveau des piliers de l’ouvrage. «Selon le ministère de la Santé du territoire de Krasnodar, un mineur a été blessé» lors de l’incident sur le pont, a rapporté le quartier général opérationnel local sur Telegram.

Deux explosions?

Un centre de coordination a été mis en place au sein d’un ministère de Crimée et des enquêteurs se rendent sur place, a rapporté l’agence publique russe TASS, citant les autorités locales. Conséquence de la fermeture du pont à la circulation, un embouteillage s’est formé à l’entrée du pont mais sa longueur s’est réduite pour atteindre trois kilomètres. Les transports ferroviaires via le pont ont été suspendus temporairement, de même que la circulation des ferrys «entre la Crimée et le Kouban» (sud de la Russie), a par ailleurs rapporté l’agence TASS.