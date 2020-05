Coronavirus en Suisse

Trafic: les assurances auto n'ont pas prévu de cadeau

La circulation a chuté depuis le début de la crise. Les accidents aussi. Pas question toutefois de faire une ristourne directe aux assurés.

Pourquoi ça ne se fera pas

En Suisse, le trafic et les accidents ont également chuté. A Genève et à Lausanne, il y avait, fin mars, 60% de circulation en moins qu'en 2019 aux heures de pointe, selon des chiffres publiés par la RTS. Mais ici, pas d'annonce choc. «Les fluctuations à court terme du montant des sinistres, que ce soit à la hausse ou à la baisse, se produisent fréquemment, explique un porte-parole d'AXA. Notre objectif est de proposer des primes durables et prévisibles sur le long terme.» Et la compagnie de rappeler que les deux épisodes de grêle de l'été 2017, qui ont nécessité 55 millions de francs de versements, n'ont pas occasionné de hausse des primes.