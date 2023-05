Vaud: Trafic lourdement perturbé sur l’A1à cause de deux accidents

Mardi matin sur l’autoroute A1, un accident survenu à Morges en direction de Lausanne et un autre à Aubonne (VD) en direction de Genève ont lourdement perturbé la circulation. Il fallait encore compter plus de 50 minutes de retard entre Gland et Morges, aux alentours de 9h. Tandis qu’en milieu de matinée, sur le tronçon inverse, l’accident survenu peu avant la sortie d’Aubonne engendrait encore un retard 30 minutes, rapporte «La Côte».