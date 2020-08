Lausanne

Trafic perturbé à cause d’un incendie

Un feu s’est déclaré samedi vers midi à la rue de Bourg. En trente minutes, il a été maîtrisé par les pompiers. Mais il a provoqué des perturbations de trafic.

Il y a eu plus de peur que de mal lors de l’incendie qui s’est produit samedi vers midi à la rue de Bourg. «Vers 12h20, nous avons reçu l’alerte qu’un incendie s’était déclaré dans un immeuble de la rue de Bourg. Le feu a pris dans un cagibi situé dans les étages du bâtiment. Quelque 17 pompiers et 8 policiers ont été mobilisés. Vers 12h50, le feu était maîtrisé», renseigne l’officier Sylvain Jacot-Descombes, porte-parole de la police vaudoise. Grâce à l’intervention rapide des hommes du Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne, l’incendie n’a pas fait de gros dégâts ni de blessé. La cause exacte de cet incendie devra encore être déterminée.