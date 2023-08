Suisse: Trafic perturbé au Gothard à cause du déraillement d’un train

Entre Arth-Goldau (SZ) et Bellinzone (TI), les trains ne circulent que de manière limitée actuellement, comme l’annoncent jeudi les CFF. Le problème vient d’un convoi de marchandises qui a déraillé dans le tunnel de base du Gothard. Il faut s’attendre à des retards, des suppressions de trains et des déviations. Les trains Zurich-Milan sont totalement supprimés. Les liaisons via la ligne panoramique du Gothard fonctionnent normalement selon l’horaire.