Genève: Trafic perturbé ce week-end en raison du triathlon

Samedi, de 5h à 22h et dimanche de 5h à 15h, le quai de Cologny et la route de Thonon seront fermés.

Samedi de 5h à 12h, le trafic se fera à sens unique aux chemin du Petray, chemin de la Gentille, chemin des Bûchilles, route de Bellebouche, route de Gy, route de Meinier, route de Vandoeuvres et route Martin-Bodmer.



Le dimanche de 5h à 15h, la circulation se fera à sens unique aux chemin du Petray, chemin de la Gentille, chemin des Bûchilles, chemin du Pré-Puits, chemin des Gravannes, chemin des Ambys, route de l'Hospice, route de Bellebouche,route de Gy, route de Meinier, route de Vandoeuvres et route Martin-Bodmer.