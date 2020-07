Travaux en gare de Morges (VD)

Trafic perturbé le week-end entre Lausanne et Genève

Un horaire spécial sera mis en place du vendredi soir au lundi matin durant les trois premiers week-ends de juillet.

Divers travaux sont réalisés actuellement en gare de Morges, pour l’entretien et le renouvellement des voies, des aiguillages et des lignes de contact. Ces chantiers nécessitent la modification de certains horaires et le remplacement des trains régionaux par des bus durant les trois premiers week-ends de juillet, indiquent les CFF.

Les week-ends du 3-4-5, 10-11-12 et 17-18-19 juillet, du vendredi à 21h45 au lundi matin à 5 heures, un horaire spécial est mis en place: