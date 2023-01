Un accident perturbe le trafic sur l’autoroute entre Genève et Rolle

L’autoroute A1 a été paralysée une partie de l’après-midi, après un accident survenu entre Coppet et Nyon (VD), nous indiquait un lecteur-reporter. «Six véhicules étaient impliqués. Deux ambulances ont été mobilisées sur place», indique la police cantonale vaudoise, sans pouvoir préciser si le carambolage a fait des blessés. L’accident, survenu vers 12h30, a nécessité l’intervention des pompiers, «en raison de fuites d’hydrocarbures». Vers 15h, la chaussée était libérée, mais une heure plus tard, le trafic était encore perturbé entre le Grand-Saconnex (GE) et Rolle, selon le Touring Club Suisse. Les forces de l’ordre vaudoise n’excluent pas que la situation soit également liée au retour des vacanciers, nombreux sur la route ce week-end.