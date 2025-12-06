Évitez les arnaques à l’e-vignette: conseils de la Confédération

Trafic routierLa Confédération met en garde contre les arnaques à l’e-vignette
Ces dernières semaines, la Confédération a reçu un nombre croissant de signalements d'offres frauduleuses liées à la vignette électronique. Voici comment vous protéger.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les organisations de protection des consommateurs alertent: des sites et intermédiaires profitent du système en proposant l’e-vignette à des prix nettement plus élevés que sur les canaux officiels.
Deux variantes reviennent le plus souvent. D’un côté, des sites web falsifiés imitant des plateformes officielles. De l’autre, des e-mails incitant les automobilistes à saisir à nouveau leurs données de paiement en ligne.
Comment se protéger
- Achetez la vignette électronique exclusivement sur la boutique en ligne officielle ou via le site de l'OFDF (www.e-vignette.ch ou https://via.admin.ch/shop/).
- Le prix officiel est de 40 francs: aucune caution n’est demandée.
- L’OFDF ne demande jamais par e-mail de confirmer des informations de paiement.
La vignette 2025 actuelle est valable jusqu'au 31 janvier 2026.
Justin Arber (jar), né en 1999, travaille depuis 2022 comme rédacteur au service de l'information. Il assure parfois la direction des équipes du matin et du soir.