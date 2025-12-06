Évitez les arnaques à l’e-vignette: conseils de la Confédération

Ces dernières semaines, la Confédération a reçu un nombre croissant de signalements d'offres frauduleuses liées à la vignette électronique. Voici comment vous protéger.

Trafic routier : La Confédération met en garde contre les arnaques à l’e-vignette

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les organisations de protection des consommateurs alertent: des sites et intermédiaires profitent du système en proposant l’e-vignette à des prix nettement plus élevés que sur les canaux officiels.

Deux variantes reviennent le plus souvent. D’un côté, des sites web falsifiés imitant des plateformes officielles. De l’autre, des e-mails incitant les automobilistes à saisir à nouveau leurs données de paiement en ligne.

Comment se protéger

Achetez la vignette électronique exclusivement sur la boutique en ligne officielle ou via le site de l'OFDF (www.e-vignette.ch ou https://via.admin.ch/shop/).

Le prix officiel est de 40 francs : aucune caution n’est demandée.

L'OFDF ne demande jamais par e-mail de confirmer des informations de paiement.

La vignette 2025 actuelle est valable jusqu'au 31 janvier 2026.

