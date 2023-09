Le Gothard devrait rouvrir à la fin de la semaine au plus tard

«À 700 mètres du portail nord, sur une longueur de 25 mètres, des petites pièces de béton se sont détachées et sont tombées sur la chaussée», explique l’OFROU. Le tunnel a été fermé immédiatement dans les deux sens pour des raisons de sécurité. Il n’y a pas eu de personnes touchées ou blessées, précise-t-il encore.

Raisons inconnues

Les raisons qui engendraient les dégâts ainsi que l’ampleur de ces dégâts ne sont pas encore connues, note l’OFROU, qui fait tout ce qu’il peut pour découvrir la cause des dommages et les réparer au plus vite.