Bientôt une autoroute A1 à 6 voies entre Lausanne et Genève

Il a accepté lundi une motion de l’UDC Erich Hess qui demandait que le Conseil fédéral fasse élargir l’autoroute A1 sur l’arc lémanique mais aussi entre Berne et Zurich.

Trafic routier : Le National veut une autoroute à 6 voies entre Lausanne et Genève

L’autoroute A1 va-t-elle être élargie entre Genève et Lausanne? C’est en tout cas la volonté du National. 24HEURES/GERALD BOSSHARD

Il faut élargir à au moins six voies l’autoroute A1 sur les tronçons Berne-Zurich et Lausanne-Genève. Contre l’avis de la gauche et des Vert’libéraux, le National a accepté par 94 voix contre 87 une motion d’Erich Hess (UDC/BE) en ce sens.

L’A1, avec ses 410 km, est la plus longue autoroute de Suisse. Elle relie Genève, Berne, Zurich et Saint-Gall. Et cet axe de trafic important va encore être davantage utilisé dans un avenir proche, relevait-il. Mais «l’A1 a été conçue dans les années 1960 alors que la Suisse comptait 6 millions d’habitants. Aujourd’hui, la population a massivement augmenté. Voilà pourquoi les capacités autoroutières sont débordées avec des heures de bouchons qui coûtent des milliards de francs à l’économie», a lancé l’élu.

Albert Rösti favorable

Le ministre des Transports, Albert Rösti, avait déjà fait savoir qu’il était d’accord avec la motion. Au grand dam de Marionna Schlatter (Verts/ZH) qui l’a accusé lundi de mener «une politique des transports du siècle passé». «Les études montrent que plus il y a de routes, plus il y a de voitures», a-t-elle rappelé. Isabelle Pasquier-Eichenberger (Verts/GE) lui a rappelé que cet élargissement était incompatible avec les Accords de Paris sur le climat, selon des experts de l’EPFL.

Albert Rösti a balayé ces critiques. «Nous voulons agrandir le rail ET la route», a-t-il rétorqué. Il y a eu 40’000 heures d’embouteillages en Suisse l’an dernier, du jamais-vu, dont 14’000 sur l’A1, a-t-il souligné. «Et alors les véhicules passent par les routes cantonales et les villages. Du coup la pollution est pire que d’élargir les autoroutes». Et d’ajouter qu’il écoutait bien les experts «mais qu’il prêtait davantage l’oreille à la population qui souffre quand les voitures traversent les communes au lieu de rouler sur l’autoroute».

Il a été entendu. Le texte passe aux Etats. A noter que lors de la session d’été, Albert Rösti avait expliqué que les coûts de cet élargissement étaient «estimés à 9,45 milliards de francs». Le contournement de Morges serait particulièrement cher, à hauteur de 3,19 milliards de francs.