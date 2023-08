Trafic routier: Signaler un radar sur les réseaux reste punissable

Avertir de la présence d’un radar dans un groupe WhatsApp, même fermé, peut coûter cher. Et la situation n’est pas près d’évoluer.

On le sait: la loi sur la circulation routière interdit aux citoyens d’adresser des avertissements publics concernant les contrôles radar de la police. Et des annonces sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme publiques, même au sein de groupes fermés. Plusieurs automobilistes en ont fait l’amère expérience ces dernières années. L’un d’eux avait écopé de 850 francs d’amende pour avoir signalé des radars sur un groupe WhatsApp. Une autre avait reçu une prune de 1000 francs pour en avoir fait de même sur Facebook.

En mai, le conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) avait déposé une motion pour que l’échange d’informations sur les radars au sein de groupes sociaux fermés ne soit plus punissable, quel que soit le nombre et la nature de leurs membres. Selon lui, la situation actuelle est floue et les sanctions disproportionnées.