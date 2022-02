Paris : Trafics d’organes: Pékin sur la sellette au parlement français

L’Assemblée nationale doit se prononcer vendredi sur un projet de loi sur les trafic d’organes humains qui vise clairement Pékin. Il a cependant peu de chance d’être adopté.

Quelques jours après y avoir été condamnée pour le «génocide» des Ouïghours, la Chine se trouve à nouveau pointée du doigt vendredi à l’Assemblée nationale en France avec une proposition de loi sur les trafics d’organes humains, le jour même de l’ouverture des JO d’hiver de Pékin . Le texte visant à «garantir le respect éthique du don d’organes par nos partenaires non européens» doit être examiné dans la matinée à l’initiative de Libertés et Territoires, un petit groupe diversifié d’opposition.

Sa rédactrice, Frédérique Dumas, est de longue date une critique acerbe de la Chine dans le domaine des droits de l’Homme. La proposition de loi exigerait des établissements de santé et de recherche médicale français qu’ils vérifient que leurs partenaires extra-européens respectent bien les règles éthiques valables en France. Faute de cette garantie, les accords avec ces établissements étrangers hors Europe ne seraient pas autorisés. Les règles françaises prévoient notamment la gratuité et l’anonymat du don d’organe.

«Tourisme de transplantation»

En ligne de mire, le «tourisme de transplantation» pour aller se faire greffer un rein, par exemple, dans des pays peu regardants sur l’origine d’organes possiblement achetés à des personnes pauvres, ou prélevés sans consentement du donneur. Une pratique tentante pour des médecins et hôpitaux peu scrupuleux, qui profitent du décalage entre l’offre et la demande.

Pékin dans le viseur

Milliers d'Ouïghours

«Le cas le plus grave de tourisme de transplantation et de pratiques de transplantations illégales est bien celui de la Chine, car il va de pair avec des prélèvements forcés d’organes sur des prisonniers, notamment de conscience», affirme cette membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée.

Milliers d'Ouïghours

Se basant sur des témoignages, des travaux parlementaires et des enquêtes de presse, M. Gutmann estime entre 25'000 et 50'000 le nombre de jeunes Ouïghours – une minorité musulmane du nord-ouest de la Chine, où Pékin est accusé de mener une sévère répression – soumis chaque année à des prélèvements forcés d’organes.

Peu de chance de succès

La proposition de loi a toutefois de forts risques de ne pas être adoptée, même si elle a reçu des soutiens parmi les oppositions de droite et de gauche, et jusque parmi la majorité. Le groupe majoritaire LREM du président Emmanuel Macrcon avait prévu de la faire capoter l’an dernier, alors qu’elle devait déjà été examinée, au motif qu’à ce jour il n’y aurait, selon l’Agence de biomédecine, «pas de filière de tourisme de transplantation de la France vers la Chine.»

Les adversaires de ce texte, qualifié «d’inopérant», font aussi valoir qu’il met la pression sur les centres français, aux critères d’éthique rigoureux, plus que sur leurs partenaires étrangers. Le groupe LREM fait également valoir que Paris privilégie l’action internationale, via notamment la convention dite de Compostelle sur la lutte contre le trafic d’organes, en cours de ratification parlementaire par la France.

«Génocide» contre les Ouïghours

Le débat de vendredi met une nouvelle fois la question des droits de l’Homme en Chine sous les projecteurs parlementaires. Le 20 janvier, les députés ont à la quasi-unanimité qualifié de «génocide» la répression des Ouïghours du Xinjiang, dénonçant des avortements et stérilisation forcés, déportations massives dans des camps, disparitions, etc. La Chine a répondu en affirmant que leur résolution, non contraignante, faisait «fi de la réalité et du bon sens». Pékin affirme que les problèmes de cette région sont liés au «terrorisme, à la radicalisation et au séparatisme».