Marc Gisin lors d’un entraînement à Val Gardena. KEYSTONE

Ce n’est pas vraiment une surprise. Plombé par les blessures une grande partie de sa carrière, Marc Gisin a pris la décision d’y mettre fin après onze années sur le Cirque blanc. Il n’était plus apparu en compétition depuis sa terrible chute à Val Gardena, il y a presque trois ans.

«Depuis l’accident de décembre 2018, j’ai mis absolument tout en œuvre dans ma rééducation pour me remettre de cette blessure et j’ai essayé de donner à mon corps et surtout à mon cerveau le temps nécessaire pour récupérer», a écrit l’Obwaldien lundi matin sur ses réseaux sociaux.

«Mais mon corps ne le supporte plus. Ma proprioception, qui n’est pas encore complètement guérie, ne me permettra pas de skier comme je le souhaite et comme cela est exigé au plus haut niveau», poursuit-il. Placé dans le coma après sa chute à Val Gardena, Marc Gisin avait fait l’impasse sur l’hiver dernier.

Le skieur d'Engelberg, aujourd’hui âgé de 32 ans, s’était lancé au plus haut niveau 2009 à Wengen. Spécialiste des disciplines de vitesse, il avait terminé deux fois cinquième sur la Streif à Kitzbühel (2016 et 2018), ses meilleurs résultats en 101 départs de Coupe du monde.