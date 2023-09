Trail: Courtney Dauwalter écrit l’histoire à l’Ultratrail du Mont-Blanc

Avec cette victoire, elle offre également aux États-Unis un doublé inédit sur l’UTMB après le sacre un peu plus tôt samedi de Jim Walmsley chez les hommes. Dauwalter, 38 ans, a écrasé la concurrence tout au long de ce trail de 173 km, affichant quarante minutes d’avance à l’arrivée sur sa poursuivante, l’Allemande Katharina Hartmuth.

Après ses sacres au début de l’été sur la Western States et la Hardrock 100, deux autres monuments de l’ultra-trail, elle est le premier athlète à réaliser la passe de trois avec cette victoire, obtenue en 23 heures 29 minutes et 14 secondes.

Phénomène atypique du trail, qui a débuté la course en montagne à 25 ans seulement, elle a pris la tête de la course au beau milieu de la nuit, dans la partie italienne d’un parcours qui traversait également la France et la Suisse.