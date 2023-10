Trail running: L’efficacité du monstre du trail Jim Walmsley

Que Jim Walmsley franchisse la ligne d’arrivée en premier sonne presque comme une évidence. L’Américain a gagné une nouvelle course estampillée UTMB, samedi à Nice. Ce triomphe, le quatrième en autant d’épreuves sur ce circuit d’ultratrail cette année, démontre une fois de plus à quel point le coureur évolue sur une autre planète. Cette fois-ci, il lui a fallu 11 heures, 21 minutes et 5 secondes pour boucler les 113,3 kilomètres (6055 mètres de dénivelé positif). Le deuxième, le Français Simon Gosselin, est arrivé avec un peu plus de 25 minutes de retard.

Entre la Western States de 2021 et l’épreuve niçoise de samedi, les pieds de l’ancien pensionnaire de l’Air Force Academy ont parcouru près de 1237 kilomètres en course officielle UTMB, pour près de 63 888 mètres de dénivelé positif. Et ce, sans compter toutes les autres sorties, qu’elles soient en compétition ou non.

À Nice, samedi, le natif de l’Arizona a couru sur une moyenne de 10 kilomètres/heure. Ce qu’il poursuivait, c’est sa place pour la Western States, une course mythique qui a lieu chaque année à Auburn, en Californie. Il l’a décrochée avec brio.